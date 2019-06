Operação "Pela vida trave"

Esta operação irá concentrar e reforçar a capacidade operacional da PSP, numa atitude preventiva, proativa e dissuasora da sinistralidade rodoviária, através do incremento e intensificação das ações de fiscalização de trânsito devidamente planeadas e especialmente direcionadas para a fiscalização do cumprimento dos limites de velocidade com o objetivo de prevenir e reduzir a sinistralidade rodoviária, privilegiando os locais onde estão registados mais acidentes de viação, adianta comunicado de imprensa.



Através do cumprimento das disposições legais aplicáveis e da repressão de comportamentos de risco por parte dos condutores, o Comando Regional da PSP dos Açores pretende, deste modo, "combater o sentimento de impunidade e incutir no espírito dos condutores o respeito pelos normativos legais e deste modo promover a segurança rodoviária de todos os utentes da via".