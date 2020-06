Operação de carga no aeródromo da Graciosa regressou à normalidade

"No seguimento da conclusão dos trabalhos efetuados para reposição da operacionalidade do aeródromo da Graciosa, o Grupo SATA informa que a zona de cargas do aeródromo encontra-se totalmente operacional, incluindo o funcionamento do equipamento de rastreio de carga. Neste contexto, a aceitação de carga passa a ser feita, sem qualquer constrangimento", diz comunicado.



Recorde-se que os constrangimentos verificados na operação de carga aérea nos últimos dias na ilha Graciosa , decorreram dos danos provocados pelo incêndio que deflagrou no terminal de carga do aeródromo, no passado dia 24 de maio.