Operação 'Carnaval em Segurança 2019”.

Segundo explica comunicado da PSP, esta época festiva é tradicionalmente caraterizada por um incremento do fluxo de trânsito, automóvel e pedonal, com maior expressão nos centros urbanos, onde se realizam cortejos e desfiles alegóricos, bem como nas imediações e zonas de diversão noturna e estabelecimentos comerciais, potenciando a ocorrência de sinistralidade rodoviária, designadamente atropelamentos, bem como é propício a um maior consumo de bebidas alcoólicas e, consequentemente, a adoção de comportamentos de risco para a segurança rodoviária de todos os utentes da via, como a condução sob influência do álcool ou substâncias psicotrópicas.





Desta forma, a PSP irá incidir o seu policiamento e as suas ações de fiscalização rodoviária nos locais e períodos estatisticamente mais propensos à ocorrência de atropelamentos, destacando-se uma operação policial de 24 horas, com maior dimensão, que se realizará das 07 horas do dia 28 de fevereiro às 07 horas do dia 01 de março.







Para além da prevenção rodoviária, no que concerne aos perigos especificamente associados a esta quadra festiva, a PSP vai também reforçar a fiscalização da comercialização ilícita de artigos de pirotecnia e desenvolver junto das comunidades educativas ações de sensibilização necessárias à adoção por parte daquelas (especialmente das crianças e jovens) de procedimentos preventivos de autoproteção, por forma a evitar/prevenir comportamentos de risco, nomeadamente os associados ao uso de artefactos pirotécnicos e lúdicos, próprios desta época festiva.