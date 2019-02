Operação 'Bullying é para fracos'

As mais lidas

Segundo comunicado, através das Equipas do Programa Escola Segura (EPES), estão a ser realizadas ações de sensibilização, bem como outras iniciativas consideradas convenientes, junto da comunidade educativa (alunos, professores, auxiliares e pais), de prevenção da criminalidade e delinquência, orientadas especificamente para a prevenção criminal de situações de bullying.

