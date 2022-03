Oligarca russo Roman Abramovich está em Moscovo

Abramovich, proprietário do clube de futebol londrino Chelsea, foi fotografado numa sala reservada do aeroporto israelita Ben Gurion e, posteriormente, embarcou num jato - presumivelmente seu - com destino a Moscovo, fazendo uma breve escala na Turquia, segundo o portal de rotas aéreas Flightradar24.

Para além da fotografia em que é visto na sala reservada do aeroporto israelita, circula também um vídeo em que aparentemente é visto no local, tirando o casaco. No entanto não existem outros evidências documentais que comprovem que o oligarca embarcou num avião de Israel para Moscovo, onde aterrou hoje.

Abramovich é um dos vários oligarcas russos que foram sancionados por seus laços estreitos com Putin após a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro.

O Governo britânico argumentou que as sanções contra Abramovich, impostas na semana passada, devem-se ao "relacionamento próximo de décadas" do magnata com o Presidente russo.

Devido a estas sanções, Abramovich terá os seus bens congelados, será proibido de fazer negócios com empresas e indivíduos britânicos e será impedido de entrar no Reino Unido, embora tenha negado laços estreitos com Putin.