Obrigação de usar máscara no exterior termina "em breve"

"Em breve abandonaremos as máscaras nas ruas", disse Sánchez no início de um discurso que proferiu na abertura do fórum económico organizado por ocasião da visita do Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, ao país.

O primeiro-ministro espanhol reconheceu que a Covid-19 tem significado "um duro golpe" para as economias dos dois países, mas também salientou que as duas nações partilham virtudes como a sua capacidade de "se levantarem" após sofrerem grandes crises, como a pandemia de Covid-19.

A utilização de máscara no exterior em Espanha é obrigatória para os maiores de seis anos.

Com mais de 80.000 mortos e mais de 3,7 milhões de casos positivos, o país é um dos mais afetados pela pandemia na Europa, mas o número de novos casos diminuiu de forma significativa nas últimas semanas, devido à evolução da campanha de vacinação.

De acordo com os últimos números, de segunda-feira, dos serviços do Ministério da Saúde espanhol, mais de 13 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19 (27,4% da população total), e quase 22 milhões têm pelo menos uma das doses (45,8%), em cerca de 47,3 milhões de habitantes que tem o país.