Obras representam um investimento de 90 milhões de euros na Ribeira Grande

As obras públicas e privadas em curso na Ribeira Grande e as que estão previstas realizar-se entre os anos de 2019 a 2021 representam um investimento que ronda os 90 milhões de euros, sendo que 90% desse montante diz respeito a investimento privado na área da hotelaria.

Os números foram revelados pelo presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, na sessão pública de apresentação da estratégia de desenvolvimento local para o período 2019/2021, sessão que teve lugar no Teatro Ribeiragrandense e que juntou mais de meia centena de empresários.





Segundo explica comunicado da autarquia, no que diz respeito aos investimentos públicos - que rondam oito milhões de euros – Alexandre Gaudêncio destacou a empreitada de construção do novo campo de jogos na vila de Rabo de Peixe, orçado em cerca de 1,8 milhões de euros, obra cuja fase de terraplanagens está concluída, prevendo-se que a próxima fase avance ainda no primeiro trimestre deste ano.





Ainda em matéria de obras, o presente da autarquia referenciou os investimentos que serão realizados ao nível da requalificação do largo das Freiras, construção da praça do Emigrante, rede de ciclovias, parque de lazer da Ribeirinha e adaptação do antigo matadouro numa incubadora empresarial.





A Câmara da Ribeira Grande mantém, igualmente, o investimento no alargamento/renovação da rede de saneamento básico, renovação/manutenção dos equipamentos escolares e prepara-se para concluir a renovação do mercado municipal e a construção da nova ponte que vai ligar as duas margens da ribeira.





Diz ainda a nota que no que diz respeito aos investimentos privados, alguns deles já em curso, está prevista a construção de catorze novos empreendimentos turísticos orçados em cerca de 80 milhões de euros e que criarão cerca de 300 postos de trabalho diretos.