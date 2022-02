Obra de 13 ME no porto de Lajes do Pico já arrancou

“Esta obra está já em curso. Estamos a fazer os [blocos] pré-fabricados para serem aqui colocados, desde há cerca de três meses. A obra rondará os 13 milhões de euros, a realizar em 36 meses, e vai assegurar boa proteção do porto e do reforço do molhe. Com isso, todo o ordenamento do espaço será compatível com a melhoria significativa deste porto nas Lajes do Pico”, afirmou José Manuel Bolieiro junto ao porto de pesca daquele concelho, no âmbito da visita estatutária à ilha do Pico.

A presidente da Câmara das Lajes do Pico, com quem o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM esteve reunido, saudou o início dos trabalhos com vista à ampliação da pista do aeroporto e a empreitada no porto de pesca.

“Vamos ter agora a proximidade com a associação de pescas para ver que obra vai de acordo às necessidades dos pescadores, da marítimo-turística, e do clube náutico”, afirmou a autarca socialista Ana Brum.

Após uma reunião com a presidente e com a vereação da Câmara de Lajes do Pico, o presidente do Governo destacou ainda a obra de ampliação do matadouro existente na ilha, tendo em vista o “empoderamento” da atividade no Pico.