“O Íntimo tem Voz” no Centro Municipal de Cultura

A inauguração desta mostra, constituída por 15 trabalhos (10 pinturas e 8 peças de cerâmica), está agendada para o dia 25 de janeiro, às 18h30, na Sala do Forno deste espaço municipal, é revelado na sinopse sobre esta mostra.

Segundo a artista, “com esta mostra pretende-se demonstrar que nada é estanque, tudo depende do ponto de vista de cada um. Nada tem que ser mimeticamente copiado e cada um de nós vive e sente as cores e as formas à sua maneira”.

Acrescenta ainda que nesta exposição, houve a “ambição de produzir elementos pouco convencionais que pudessem ser expostos em locais atípicos, que o visitante, apesar do comum condicionamento causado pela informação dos quadros, pudesse imaginar livremente as obras em qualquer lugar”.

Maria Mancebo Rodrigues já lançou uma coleção de produtos, de autoria própria, alusivos aos Açores e, mais tarde, apresentou uma linha de bijuteria.