“O grande problema do Serviço Regional de Saúde é de fixação de médicos”

Aquilo que vai mal na saúde em Portugal é o facto dos partidos se terem aproveitado da saúde como arma de arremesso político (...). Para eles todos (da oposição), a saúde está mal, mas depois vai-se ver no relatório europeu, que apareceu recentemente, e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) subiu mais um degrau.

Já foi bastonário da Ordem dos Médicos e desenvolve atividade na área das análises clínicas a nível nacional e regional. Portanto, é um açoriano com uma visão ampla e experiente sobre a saúde. O que vai mal neste setor?

Germano de Sousa é um açoriano natural da Vila de Nordeste que já exerceu as funções de Bastonário da Ordem dos Médicos, afirmando-se atualmente como um grande empreendedor na área das análises clínicas no país. Diz ser necessário criar condições de fixação de profissionais de saúde nas ilhas mais pequenas, ‘onde faltam recursos e, às vezes, falta tudo’

