Número de mortos em África sobe para 8.618 em mais de 324 mil casos

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados é de 324.696, mais 9.286 casos nas últimas 24 horas.

O número de recuperados é de 154.170, mais 4.188.

A África Austral regista o maior número de casos (110.756) e contabiliza 2.160 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados em todo o continente (106.108) e que regista 2.102 vítimas mortais.

O Norte de África lidera no número de mortes (3.618), em 85.343 infeções.

A África Ocidental conta 1.180 mortos em 64.957 infetados, a África Oriental regista 980 vítimas mortais e 32.644 casos, enquanto na África Central há 680 mortos em 30.996 infeções.

O Egito, o país africano com mais vítimas mortais, contabiliza hoje 2.365 mortos e 58.141 casos de infeção, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 861 vítimas mortais e 12.076 infetados.

Entre os cinco países mais afetados, está também a Nigéria, com 533 mortos e 21.371 infetados, e o Sudão, com 548 mortes, apesar de ter um número de infeções mais reduzido (8.889).

Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções e mortes, com 1.556 casos e 19 vítimas mortais.

Cabo Verde tem 983 infeções e oito mortos e Moçambique conta 757 doentes infetados e cinco mortos.

São Tomé e Príncipe contabiliza 707 casos e 12 mortos e Angola tem 189 casos confirmados de covid-19 e dez mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 2.001 casos e mantém 32 mortos, de acordo com o África CDC.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.