Número de internados com alta equivale a uma enfermaria

Açoriano Oriental deste domingo destaca a entrevista do diretor clínico do hospital de Ponta Delgada que alerta para as consequências do acumular de casos de pessoas internadas na unidade hospitalar apesar de terem alta há meses

Na capa, destaque ainda para a notícia de que cinco das seis auditorias pedidas pelo governo regional a entidades com instrumentos de colaboração com a Região continuam por divulgar, apesar de estarem concluídas.

A primeira página faz chamada também para as notícias da decisão dos sócios da Associação Turismo dos Açores de marcarem eleições e aprovarem novos estatutos, e da criação de uma mesquita em Ponta Delgada.

E a foto que ocupa a capa da edição de domingo do Açoriano Oriental é do jogo do Santa Clara frente ao Marítimo: derrota dos açorianos no dérbi insular, por 0-1, no arranque da segunda volta da I Liga.