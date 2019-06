Número de alunos inscritos para exames volta a aumentar

Chegou a época dos exames nacionais para os alunos do Ensino Secundário de todo o país, e, nos Açores, este ano, haverá mais uma centena de alunos a prestar provas.





De acordo com os dados da Secretaria Regional da Educação e Cultura, estão inscritos nos exames nacionais 3439 alunos do Ensino Secundário dos Açores. São mais 101 do que em 2018, o que significa que há uma inversão da tendência decrescente dos últimos anos do número de alunos que vão a exame no 11.º e 12.º anos.





De facto, segundo os dados da Secretaria Regional da Educação e Cultura, no ano passado já se tinha concluído que estavam inscritos menos 144 alunos do que em 2017, ano em que já haviam sido menos 164 em comparação com 2016.







