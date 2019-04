NRP Viana do Castelo abre a visitas em Ponta Delgada

O navio Viana do Castelo vai estar aberto ao público para visitas esta quinta-feira, dia 25 de abril, entre as 10h/12 horas e as 14h/17h30 horas, no cais comercial nº 4 em Ponta Delgada.

O NRP Viana do Castelo é um navio de patrulha oceânico e foi o primeiro navio da classe “Viana do Castelo”. O navio teve projeto português e foi concebido como navio não combatente nos Estaleiros de Navais de Viana do Castelo, tendo sido entregue à Marinha Portuguesa no dia 30 de dezembro de 2010.



Este navio realiza missões no âmbito da segurança marítima e salvaguarda da vida humana no mar; patrulha e vigilância no espaço marítimo sob soberania e jurisdição nacional a fim de garantir a proteção e fiscalização dos recursos naturais; apoio aos órgãos de proteção civil regionais em caso de calamidade ou catástrofe natural; missões e exercícios de combate à poluição; missões de prevenção e combate a actividade de narcotráfico, migração irregular, tráfico de armas e outros ilícitos, em apoio às autoridades policiais e judiciárias competentes.

Comandado pela capitão-tenente Vânia Carvalho e com 51 militares embarcados, o NRP Viana do Castelo está em missão no mar dos Açores nos próximos meses.