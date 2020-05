NRP Setúbal realiza ações de sensibilização nos mares dos Açores

São várias as missões que o navio patrulha oceânico “Setúbal” tem desenvolvido nos últimos dias no arquipélago dos Açores. Na última semana, revela um comunicado da Marinha Portuguesa, e durante as ações de patrulha e vigilância que realizou esta semana, o navio da Marinha sensibilizou também os tripulantes para as medidas de segurança e higiene contra o novo coronavírus e distribuiu máscaras sempre que necessário.



Foi o caso de uma embarcação de pesca que se encontra a navegar desde o início da pandemia. A nota revela que os mestres das embarcações agradeceram a informação prestada. ​

O NRP Setúbal está em missão nos Açores desde o início de abril, é comandado pelo capitão-de-fragata Rui Zambujo Madeira e conta com uma guarnição de 46 militares