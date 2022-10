Novo terminal vai melhorar logística da exportação

O presidente do Grupo Sousa, Luís Miguel Sousa, realçou ontem que o investimento no novo Terminal Logístico em Ponta Delgada vai melhorar a logística envolvida na exportação.

“Temos uma plataforma de logística que vai permitir melhorar substancialmente as operações associadas aos transportes e que estará ao serviço dos Açores, com valências muito importantes para o circuito logístico das exportações e do abastecimento da Região Autónoma”, afirmou ontem na inauguração do novo terminal logístico que se localiza no Azores Parque.

Segundo Luís Miguel Sousa, este investimento de 11,5 milhões de euros permitiu criar uma plataforma com as mais recentes tecnologias, criando mais de 40 postos de trabalho diretos aos quais vão acrescer os postos de trabalho dos clientes que vão utilizar os espaços que estão disponíveis para a sua atividade económica.

“A plataforma dispõe das mais recentes tecnologias e a gestão é feita integralmente pelo sistema informático, que gere também a ligação aos clientes, ao transporte marítimo e aéreo, a frota de distribuição terrestre e o picking de forma integrada e automatizada. O sistema gere também a segurança e os níveis de acesso”, disse, destacando: “Temos uma operação logística, perfeitamente integrada, rápida e muito eficiente”.

O presidente do Grupo Sousa referiu ainda conhecer “muito bem este setor de atividade, aberto e de livre acesso, fortemente concorrencial”, frisando que o Grupo Sousa quer “continuar a aprofundar o nosso envolvimento e a nossa capacidade de competir, de inovar e de procurar permanentemente a excelência no serviço que prestamos”.

Durante o discurso de inauguração do novo Terminal Logístico em Ponta Delgada, Luís Miguel Sousa aproveitou ainda para dar a conhecer o Grupo fundado em 1985 e que atualmente tem mais de mil colaboradores.

“Fundei o Grupo em 1985, somos hoje mil pessoas distribuídas pelos Açores, Madeira, Portugal Continental, Cabo Verde, Guiné-Bissau e pelos nossos navios. Temos operações em Canárias e Algeciras, operamos em cross trade com praticamente todo o mundo. Estamos fortemente capitalizados, 310 milhões de euros de Capitais Próprios, o que nos garante os meios para enfrentar os desafios e continuar a crescer com a prudência e a segurança que se exige e que nos caracteriza”, descreveu.

O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, destacou ontem que o investimento do Grupo Sousa no terminal de logística em Ponta Delgada é “catalisador” da economia regional.

“Hoje o seu impulso empreendedor, a sua visão estratégica e atlântica, permitem estar aqui a presenciar um investimento verdadeiramente impressionante como catalisador da nossa economia”, afirmou José Manuel Bolieiro dirigindo-se ao fundador e presidente do Grupo Sousa, Luís Miguel Sousa.

O chefe do executivo regional realçou ainda a importância deste investimento na promoção da exportação na Região.



“Esta plataforma logística não se trata de uma operação de redistribuição logística de bens importados, mas é igualmente uma oportunidade de plataforma logística para expedição de produtos de exportação”, afirmou.







Novo Terminal de Logística tem uma área total de 30 mil metros quadrados

O novo Terminal Logístico de Ponta Delgada tem uma área total de 30 mil metros quadrados, dispondo de uma área coberta de 8500 metros quadrados, dos quais 1650 são de área de frio, com capacidade para armazenar 6000 paletes.

O espaço que foi inaugurado ontem no Azores Parque é um investimento da Logislink, empresa de logística do Grupo Sousa.

Este investimento pretende constituir-se como a primeira infraestrutura logística multicliente da Região Autónoma dos Açores, a qual permitirá oferecer um amplo conjunto de serviços logísticos ao tecido empresarial da Região, acrescentando um contributo para o desenvolvimento da economia, realça a empresa.