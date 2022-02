Novo reforço de operação da SATA face a sucesso da “Tarifa Açores”

De acordo com nota do Governo dos Açores, trata-se de um novo incremento a “acrescentar aos promovidos desde junho, já totalizando um aumento de 169 voos, em virtude do sucesso da 'Tarifa Açores' e do grande crescimento da procura daí decorrente”.





A oferta de lugares no mês de agosto de 2021 representa já um acréscimo de 3% relativamente ao mês homólogo de 2019.





Diz o executivo que foi também garantido, junto da companhia aérea, “maior disponibilidade de lugares para doentes, cujos lugares ficarão reservados até 24 horas antes do voo, quando anteriormente esta reserva teria de ocorrer até 72 horas antes”.