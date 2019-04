Novo Comandante Operacional dos Açores foi recebido na Câmara de Ponta Delgada

As mais lidas

O cargo de Comandante Operacional dos Açores, é um cargo militar cuja nomeação é feita por rotação entre os três ramos. O Tenente-general Amândio Miranda, da Força Aérea, estava no desempenho destas funções desde janeiro de 2017. O Vice-Almirante Edgar Bastos Ribeiro vem da Marinha.

Assumiu em março, numa cerimónia presidida pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, o Comando Operacional dos Açores, substituindo no cargo o Tenente-general Amândio Miranda.

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, recebeu na tarde desta quinta feira, em audiência, o novo Comandante do Comando Operacional dos Açores (COA). O Vice-Almirante Edgar Bastos Ribeiro deslocou-se aos Paços do Concelho para a apresentação de cumprimentos.

