'Novembro Azul' assinala prevenção do cancro da próstata

De forma a dinamizar e divulgar a campanha, levando-a ao maior número de pessoas possível, o Núcleo Regional dos Açores, em parceria com o grupo Angra Night Runners e a Associação de Ciclismo dos Açores, leva a cabo ações de sensibilização junto de atletas, espetadores e participantes, adianta nota de imprensa.





Desta forma, esta quarta-feira, na ilha Terceira, o Angra Night Runners dedica a corrida noturna ao “Novembro Azul”, na qual o Núcleo Regional dos Açores, sensibilizando para a prevenção da doença, irá oferecer aos participantes um kit composto por um panfleto informativo e um bigode, símbolo associado à campanha.





Na ilha de São Miguel, no dia 17 de novembro, a campanha irá ser desenvolvida em parceria com a Associação de Ciclismo de Ponta Delgada, no âmbito da Maratona Bicimelo, na qual os ciclistas participantes, irão receber, igualmente, um kit composto por um panfleto informativo, um bigode e um autocolante, bem como irão estar identificados com o logótipo do 'NRA LPCC' nos dorsais.





Refira-se que o objetivo desta campanha é apelar para a importância da sensibilização e prevenção do cancro da próstata, relembrando que este tipo de cancro afeta dois em cada 11 homens, tornando-se fundamental que todos os homens acima dos 50 anos façam exames regulares.