"Novas medidas para São Miguel pretendem evitar descontrolo"

"Estas medidas são tomadas para evitar que cheguemos a uma situação de descontrolo", declarou o governante, falando à RTP/Açores.

Vasco Cordeiro foi convidado do Telejornal do canal público açoriano no dia em que o Governo dos Açores deliberou encerrar a partir de quinta-feira, dia 13, e até 01 de setembro, as discotecas em São Miguel, sendo que os bares na ilha terão as 22:00 como hora limite de atividade, devido à pandemia de covid-19.

Para o chefe do executivo açoriano, o "comportamento de cada um" é essencial para "acautelar a saúde pública e manter ao máximo possível uma situação de controlo em relação a esta pandemia", e é "importante" que "todo o esforço feito ao longo destes últimos meses não tenha sido em vão".

Vasco Cordeiro anunciou ainda que já foram feitos 95 mil testes à covid-19 nos Açores e em laboratórios no continente e na Madeira que têm acordo com a região.

"A defesa reside nos cuidados que cada um de nós pode ter", insistiu o socialista, reconhecendo ainda que "há, claramente", a hipótese de serem implementadas novas medidas de contenção.