Novak Djokovic e Naomi Osaka regressam à final

Num dia marcado pelo regresso do público às bancadas da Rod Laver Arena, depois de uma ausência de cinco dias devido ao confinamento geral decretado no estado de Victoria, na sequência de um surto de covid-19 num hotel destinado a quarentenas, o número um mundial assegurou facilmente o triunfo diante o estreante Aslan Karatsev, em três sucessivos ‘sets’, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em uma hora e 53 minutos.

Naquele que foi o primeiro desafio frente ao 114.º colocado no ‘ranking’ ATP, , Novak Djokovic confirmou, pela nona vez na carreira, a qualificação para a final em Melbourne, 28.ª em torneios do Grand Slam.

Graças à vitória de hoje, o sérvio, de 33 anos, que nunca perdeu uma final na Austrália, fica a aguardar pelo vencedor da meia-final entre o grego Stefanos Tsitsipas (6.º ATP) e o russo Daniil Medvedev (4.º ATP) para conhecer o seu último adversário na corrida pelo seu nono título em Melbourne e 18.º ‘major’ da carreira.

Do outro lado, Karatsev, que nunca havia disputado antes o quadro principal de um torneio do Grand Slam, despede-se com a sensacional presença nas meias-finais, tendo angariado 548 mil euros, mais do que ao longo de toda a sua carreira, e subido ao 42.º lugar da hierarquia mundial.

Na competição feminina, aquele que era o encontro mais aguardado da jornada de hoje, entre Serena Williams e Naomi Osaka, duas antigas líderes do ‘ranking’ WTA, acabou por não corresponder totalmente às expectativas e ficou decidido com a eliminação da norte-americana, de 39 anos.

Apesar de ter entrado mal, tendo perdido os dois primeiros jogos e sido obrigada a salvar um ponto de ‘break’ para evitar a segunda quebra de serviço, a japonesa e número três mundial conseguiu encontrar o seu melhor nível de jogo e deu a volta ao encontro, registando seis 'ases', 20 ‘winners’ e 21 erros não forçados, face aos três 'ases', apenas 12 ‘winners’ e 24 erros da adversária, para assegurar o regresso à final, após a última presença em 2019, ano em que conquistou o troféu.

“Quando estava 2-0, apenas dizia a mim própria para controlar aquilo que podia controlar e tentar jogar o meu jogo, ao invés de ficar a pensar naquilo que ela podia fazer”, explicou sobre a recuperação, após cometer “muito erros” por estar “muito nervosa”.

Depois de eliminar novamente num ‘major’ Serena Williams, sete vezes campeã em Melbourne e detentora de 23 títulos do Grand Slam, após a final do Open dos Estados Unidos de 2018, Naomi Osaka, de 23 anos, registou o seu 20.º triunfo consecutivo e vai defrontar na final a também norte-americana Jennifer Brady.

A 24.ª classificada da hierarquia WTA impôs-se à checa Karolina Muchova (27.ª WTA) em três equilibradas partidas, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-4, em uma hora e 55 minutos para garantir a estreia numa final do Grand Slam.