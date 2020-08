Nova Zelândia prolonga confinamento em Auckland por mais 12 dias

A primeira-ministra, Jacinda Ardern, decidiu prorrogar a medida, que entrou em vigor na quarta-feira, devendo manter-se também as restrições decretadas no resto do país, devido a um surto detetado na terça-feira em quatro membros da mesma família.

Ardern tinha ordenado o restabelecimento do confinamento em Auckland, após o aparecimento de quatro casos do novo coronavírus ao fim de 102 dias sem registo de qualquer contágio local.

O novo surto já totaliza 29 infeções locais em todo o país, informaram as autoridades.

A primeira-ministra neozelandesa afirmou que o surto foi detetado "relativamente cedo", apontando que o primeiro caso poderá estar ligado a um trabalhador de uma empresa de transporte e refrigeração que adoeceu em 31 de julho.

A Nova Zelândia, que adotou um dos confinamentos mais rigorosos do mundo no início da pandemia, quando tinha cerca de 50 casos, tinha levantado as restrições em 09 de junho.

O país contabiliza agora 1.251 casos de covid-19 desde o início da pandemia, com 49 infeções ainda ativas, tendo ainda registado 22 mortes provocadas pela doença.