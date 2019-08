A Câmara Municipal de Lagoa remodelou a museografia pedagógica da Tenda do Ferreiro Ferrador, a última oficina de ferreiro, ainda em atividade na ilha de São Miguel, no âmbito de um protocolo entre a autarquia local e a Tenda de Ferreiro Ferrador da família Benevides, propriedade de João Benevides.

A nova museografia pedagógica da Tenda do Ferreiro Ferrador, agora aberta ao público, aborda a história desta ancestral atividade, a par da história da oficina, e expõe o método de produção de alguns artefactos, nomeadamente do canelo (com que se ferram os bois) e das ferraduras. Toda a informação escrita é disponibilizada em descritores bilingues. A exposição é complementada com um documentário que tem uma duração de 8 minutos, refere nota de imprensa.

Este núcleo expositivo integrará o Museu de Lagoa que já dispõe do Núcleo do Presépio, no Convento de Santo António, do Núcleo da Casa do Romeiro, do Núcleo do Cabouco, do Núcleo da Casa da Cultura (Arte contemporânea), da Mercearia Central/Casa tradicional, todos da responsabilidade da autarquia, e ainda da coleção visitável da Matriz da Lagoa, da responsabilidade da Paróquia de Santa Cruz.





A Tenda do Ferreiro, localizada no Gaveto da Avenida Infante D. Henrique com a Avenida Conselheiro Poças Falcão, na freguesia de Santa Cruz – Lagoa, encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18 horas.