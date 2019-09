Nova campanha de prevenção e combate à violência doméstica lançada sexta-feira

As mais lidas

O objetivo da campanha é que todas as pessoas denunciem casos de violência doméstica, previsto na lei como crime público, e peçam apoio à rede nacional.

A rede atualmente disponibiliza 166 estruturas de atendimento, 26 locais de acolhimento de emergência e 40 casas de abrigo, e cobre mais de 70% do país, envolve 218 municípios e, em 2018, assegurou uma média de 40 atendimentos por dia.

Com esta campanha, o Governo pretende também informar sobre os serviços da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica.

Segundo o gabinete da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, a campanha #DitadosImpopulares, promovida pela secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, desconstrói ditados populares, como por exemplo “entre marido e mulher não se mete a colher”, apelando para o envolvimento de todas as pessoas nesta luta e alertando que a violência não é assunto privado.

Uma nova campanha de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica é lançada na sexta-feira pelo Governo.

