Nordeste avança com projeto de requalificação de zona balnear

A Câmara Municipal do Nordeste contratou a realização de um projeto para requalificar o complexo balnear da foz da Ribeira do Guilherme.

Esta será mais uma iniciativa para conseguir melhorar a principal zona balnear do concelho do Nordeste e cumprir um sonho, com mais de duas décadas, da população local. António Miguel Soares, presidente da autarquia do Nordeste, destaca que este projeto vai apresentar uma nova via de acesso às piscinas, porque a atual estrada está em risco devido à erosão costeira.







