Nené é o primeiro reforço encarnado para 2019/2020

Rui Filipe da Cunha Correia, conhecido no meio do futebol como Nené, foi ontem oficialmente anunciado como reforço da equipa de João Henriques e, de acordo com o comunicado enviado à redações pelo Departamento de Comunicação do clube, o jogador celebrou “um contrato de trabalho vigente para as próximas três temporadas”, ou seja, até 2022.