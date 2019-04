Negócio do aquaparque de Vila Franca com investidor russo concluído

Está concluído o negócio da venda da empresa municipal Atlântico Vila, o qual vai permitir reabrir o único aquaparque no arquipélago, na sequência de um investimento de um empresário da Rússia.

O negócio foi explicado durante a reunião de Câmara realizada esta semana em Vila Franca do Campo. Ricardo Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, referiu que o empresário russo apresentou uma proposta de 245 mil euros para adquirir 49 por cento da empresa Atlântico Vila, responsável pela gestão do aquaparque, bar e restaurante na praia da Vinha da Areia.











