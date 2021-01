Negociações com Macedónia do Norte e Albânia são prioridade

“No que se refere ao alargamento, posso dizer que é uma das prioridades na agenda do Conselho de Assuntos Gerais”, sublinhou Ana Paula Zacarias em conferência de imprensa após o Conselho dos Assuntos Gerais, que reúne o conjunto dos ministros e secretários de Estado de Assuntos Europeus da União Europeia (UE), e que teve lugar por videoconferência.

Até ao momento, as negociações para um processo de alargamento à Macedónia do Norte encontram-se bloqueadas porque a Bulgária recusa-se a reconhecer a língua macedónia, argumentando tratar-se de um dialeto do búlgaro.

Ana Paula Zacarias referiu que a presidência portuguesa já deu início aos “contactos políticos” entre a Bulgária e a Macedónia do Norte - por acreditar “que há a necessidade de discussões políticas” em "total confiança" entre os dois parceiros - e destacou que Portugal quer que as primeiras negociações de alargamento com a Macedónia do Norte e a Albânia se realizem ainda este semestre.

“Já começámos os contactos políticos com a Bulgária e a República da Macedónia do Norte para ver como podemos encontrar um caminho para iniciar o processo que nos permita termos, ainda durante a nossa presidência, a primeira conferência intergovernamental com a República da Macedónia do Norte e com a Albânia”, destacou Ana Paula Zacarias.

A União Europeia tem feito reiteradas promessas aos países dos Balcãs Ocidentais sobre o processo da sua integração europeia, mas os processos de negociação ainda não foram abertos.

Antes do bloqueio levantado pela Bulgária, a Grécia tinha também exigido que a Macedónia do Norte alterasse o seu nome – por afirmar que Macedónia referia-se a uma região grega – o que a antiga república jugoslava acabou por fazer.