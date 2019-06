Navio Gilberto Mariano imobilizado por avaria

As mais lidas

Desta forma, a operação de transporte de passageiros será assegurada pelos Cruzeiros do Canal e das Ilhas e o transporte de passageiros e de viaturas pelo navio afeto à operação sazonal “Mega Jet”, nas viagens já programadas.

De acordo com comunicado da Atlânticoline, os técnico da empresa “estão a avaliar a extensão desta avaria, não sendo ainda possível antecipar um prazo para o regresso à operação deste navio”.

O navio Gilberto Mariano encontra-se imobilizado por ter sido detetada uma avaria no sistema de injeção da máquina principal de estibordo.

