Navio Gilberto Mariano imobilizado até 30 de junho

Segundo avança a Atlânticoline em comunicado, a duração da imobilização prende-se com a extensão da avaria que “afeta o sistema de injeção de um dos 16 cilindros que compõem a máquina principal de estibordo, o tempo necessário para que o fabricante possa fazer chegar aos Açores, vindas da Alemanha, as peças necessárias para a reparação, a duração dos trabalhos de montagem e as provas de mar.





Os trabalhos vão ser realizados por técnicos credenciados da marca e pessoal técnico da Atlânticoline.





Explica a empresa que estão a ser diligenciados todos os esforços para que exista a possibilidade de antecipar o regresso da embarcação à operação.





Até lá, a operação de transporte de passageiros está a ser assegurada pelos navios Cruzeiro do Canal e Cruzeiro das Ilhas e, o transporte de viaturas está a ser feito navio afeto à operação sazonal, Mega Jet, nas viagens já programadas, a que se irá juntar o navio Aqua Jewel, após a sua chegada aos Açores.





A Atlânticoline diz ainda na nota que a mobilidade para as Sanjoaninas, na ilha Terceira, será assegurada pelos navios da operação sazonal, numa primeira fase pelo Mega Jet e posteriormente pelo Aqua Jewel.