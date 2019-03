Navio Figueira da Foz reforça dispositivo naval nos Açores

A sua presença nos Açores irá prolongar-se esta durante a semana, reforçando, assim, o dispositivo naval nos Açores.

Conjuntamente com o NRP Sines, os dois navios têm como objetivo prioritário a “vigilância dos espaços marítimos do Arquipélago dos Açores, as missões de busca e salvamento marítimo e a presença junto das nove ilhas”, refere comunicado.





O NRP Figueira da Foz é comandado pelo capitão-tenente Pedro Luís Fernandes da Palma, tem um total de 50 militares embarcados, dos quais, dois oficiais angolanos em estágio, a adquirir competências e capacidades para mais tarde pôr em prática neste país de língua oficial portuguesa.