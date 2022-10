NATO inicia manobras nucleares anuais no noroeste da Europa

Dia 19 de outubro, 17 Horas

O Café Royal, em Ponta Delgada, acolhe no dia 19 de outubro, entre as 17 horas e as 19 horas, o lançamento do livro “Café Royal”, que reúne quatro anos de crónicas, escritas para o jornal Açoriano Oriental, entre os anos de 2017 e 2021, pelo empresário, comentador e escritor, Pedro Arruda.