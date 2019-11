“Natal com Tradição” na Horta a partir de 1 de dezembro

São 37 dias e 55 atividades que fazem parte do programa "Natal com Tradição" e que pretendem promover o comércio tradicional e manter vivas as tradições durante a época natalícia na ilha do Faial.

Na apresentação do programa do “Natal com Tradição” 2019, José Leonardo Silva, presidente da Câmara da Horta, afirmou, citado em nota, que "este ano aumentamos o investimento referente a este projeto. São 45 mil euros de investimento nas pessoas e com um claro retorno para os nossos empresários e para a nossa economia. Estão, acredito, reunidas todas as condições para termos um excelente Natal no Faial".

Por seu turno, Davide Marcos, presidente da Câmara do Comércio e Industria da Horta, uma das entidades parceiras deste projeto, “o Natal é uma época propícia a negócios e desafio os comerciantes a se desafiarem, a procurarem cativar os seus clientes. Fechar a porta não deve ser o caminho. O caminho passa por dar um novo fôlego aos negócios, sobretudo numa altura em que proliferam as transações online”.



O “Natal com Tradição” deste ano conta com diversas atividades, desde concertos, espetáculos, animação infantil, workshops focalizados na reutilização de materiais, teatro, música, entre outros.



Uma das novidades é o Concerto de Passagem de ano que se irá realizar no Centro de Acolhimento Empresarial e um desfile com uma recreação do nascimento de Jesus Cristo, a ter lugar no dia 7 de dezembro.



Para além disso, em agenda está o já habitual Concurso de Presépios e Altarinhos, bem como o Festival de Sopas e ainda as atuações dos Ranchos de Natal e o Dia das Montras.



Destaque ainda para o espetáculo piromusical aquático da Passagem de Ano que vem animar a noite de fim de ano quer dos faialenses, quer daqueles que escolhem o Faial para se despedir de 2019 e receber 2020. A autarquia está, também, a projetar um espetáculo diferente para essa noite, com o fogo a ser lançado do Terminal Marítimo, do Porto Comercial da Horta e ainda da Espalamaca.



Referência ainda para o Grande Concerto de Ano Novo que decorrerá na Igreja Matriz do Santíssimo Salvador da Horta.