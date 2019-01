“Não temos tido o devido reconhecimento da Secretaria do Turismo”

Em entrevista ao Açoriano Oriental, Arsénio Furtado, diretor desportivo do Clube União Micaelense fala sobre o 13.º International Football Tournament Azores U11, do crescimento do quadro competitivo e das dificuldades logísticas.

A 13.ª edição do Torneio, pela primeira vez com 20 equipas. Como foi decidida esta mudança?

O crescimento tem sido progressivo e sustentado ao longo do nosso torneio. Começamos na primeira edição com quatro equipas, paulatinamente passamos para oito, depois para doze, mais tarde para dezasseis e agora vamos ter vinte. O aumento do número de equipas vem atender à demanda de vários clubes de fora da região, que desejam por sua iniciativa participar no torneio.







