Nakajima realiza “sonho” e promete “alegria” para ajudar FC Porto a vencer troféus

O futebolista internacional japonês Shoya Nakajima, que foi esta sexta feira confirmado como reforço do FC Porto, confessou estar a realizar “um sonho” e prometeu jogar com “alegria” para ajudar os ‘dragões’ a “conquistar todos os troféus”.

“No Japão, o FC Porto é muito famoso. Desde criança que conheço o clube. Usar esta camisola é um sonho tornado realidade. Estou muito feliz. Vou dar o máximo para ajudar a equipa a dar vitórias a todos os adeptos”, afirmou o médio nipónico, em declarações reproduzidas no site oficial dos ‘azuis e brancos’.

Nakajima, de 24 anos, assinou contrato até 2024 com o FC Porto, que pagou 12 milhões de euros ao Al Duhail, do Qatar, por 50% dos direitos económicos do jogador, anunciaram hoje os portistas, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Irei demonstrar alegria nos relvados e vou fazer tudo para ajudar a equipa a vencer”, referiu o jogador, que se destacou ao serviço do Portimonense, antes de se mudar para o Al-Duhail, do Qatar, a meio da última temporada.

Por outro lado, o novo ‘camisola 8’ dos ‘dragões’, que representou o Japão na Copa América, manifestou o desejo de “fazer muitos golos e assistências”, e ajudar o FC Porto a ser bem-sucedido na nova temporada.

“Em termos coletivos, vamos dar tudo dentro de campo para conquistar todos os troféus. O FC Porto é um clube campeão e vou tentar ajudar a equipa a garantir esses objetivos”, salientou.

Já o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, confessou que Nakajima era “um desejo antigo” dos ‘azuis e brancos e do treinador Sérgio Conceição, antes de deixar uma ‘bicada’ a quem tentou “desviar o jogador para outro clube”.

“Desde o primeiro contato que tive a certeza de que ele viria para o FC Porto, embora algumas pessoas, que não podem ver ninguém com uma camisola lavada, tenham tentado, através de um emissário, desviar o jogador para outro clube. Felizmente que não conseguiram. Ele é jogador do FC Porto, e nem sempre as aves de rapina conseguem os seus objetivos”, observou.

No comunicado enviado à CMVM, o FC Porto adiantou que Nakajima assinou "um contrato válido por cinco épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2024, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 80 milhões de euros".

O avançado japonês é o segundo reforço apresentado pelos 'dragões' durante o dia de hoje, depois de também já terem anunciado a contratação do cabo-verdiano Zé Luís.

Antes, o FC Porto, segundo classificado na última edição da I Liga, tinha contratado o lateral argentino Renzo Saravia.