Música para descobrir e ser surpreendido

Os músicos dos Açores não são atirados para um palco secundário ou para um horário condenado ao fracasso.

Recebem o mesmo respeito que os artistas “de fora”. E este tratamento eleva o ego do chamado artista local – como se a arte não fosse universal – e faz com que o público também veja e ouça estes artistas com “outros” olhos e com “outros” ouvidos.

Mas também há muito e boa música do continente e do mundo. Há os que dispensam apresentações, como Clã ou Lena D’Água. E há música para descobrir, sem preconceitos e com abertura para se ser surpreendido: CZN, Filho da Mãe + Norberto Lobo + Ricardo Martins, Larry Gus, Sereias, Vanishing Twin, Kelman Duran, Ferro Gaita, Casper Clausen, Dirty Coal Train, Sensible Soccers.