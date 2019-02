Música, cinema, comédia, conversas e uma exposição integram a programação cultural

Na quinta-feira, dia 7 de fevereiro, o Auditório do Ramo Grande acolhe, pelas 21h30, o concerto de António Bulcão com o pianista Mário Laginha. “60 Anos de vida, 45 anos de Canções. O concerto tem como convidados: Sara Miguel, Sónia Pereira, Henrique Bulcão, Sofia Dutra, João Santos, Paula Andrade, Lava Brass Quintet, Quarteto de Cordas e também alunos da Escola Secundária Vitorino Nemésio, refere o programa em nota de imprensa da autarquia da Praia da vitória.





Na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 20 horas tem lugar a abertura da exposição "Mutatis, mutandis - a era do plástico", na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, numa iniciativa do Centro de Informação Europe Direct Açores, em colaboração com o Centro de Ciência de Angra do Heroísmo, o projeto Artignoa, a Cáritas da Ilha Terceira e o Centro Comunitário da Terra-Chã. A mesma pode ser visitada até 28 de fevereiro, no período entre as 09 horas e as 17 horas.





No mesmo dia, pelas 21h30, decorre o Festival de Comédia protagonizado pelos humoristas Francisco Menezes, Hugo Sousa e Serafim.





No dia 9 de fevereiro, sábado, está prevista mais uma edição da iniciativa "Conversas às 8", subordinada ao tema "Ser super! Ser o melhor em tudo", que decorre no bar da AJAIT, pelas 20 horas, contando com presença de Avelino Meneses (secretário regional da Educação e Cultura), João Rocha (barbeiro), e Fábio Santos (diretor executivo na Start Up Angra). Para além dos oradores convidados, integram o certame os convidados especiais Sónia Ormonde (artista plástica) e Álamo Oliveira (escritor).





No que concerne ao cinema, o ARG exibirá os filmes "Glass" e "Astérix: O Segredo da Poção Mágica", cada um com duas sessões. O primeiro decorrerá no sábado, às 21 horas e no domingo pelas 18 horas. Relativamente ao filme infantil, a primeira sessão inicia-se no sábado às 18 horas, e a segunda sessão está prevista no domingo às 15 horas. A versão portuguesa do "Astérix: O Segredo da Poção Mágica" é gratuita para menores de doze anos.