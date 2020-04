Museus Regionais assinalam Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2020

Na ilha de São Miguel, o Museu Carlos Machado promove, a partir do dia 18 de abril, aos sábados e durante 1 mês, a apresentação de duas “Peças em diálogo”: uma peça do museu e uma obra de arte contemporânea. O Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas é o parceiro da iniciativa que estará presente no website e redes sociais do Museu Carlos Machado. O museu micaelense vai ainda partilhar o episódio do programa da RTP Açores "Casa do Tempo", que aborda a peça Maquete das Plantações de Chá Seara, revelando um dos aspetos identitários do património da ilha de São Miguel- o chá.

O Museu de Angra do Heroísmo promove a iniciativa “Eu sou MAH!”. Trata-se de um convite a todos os seus colaboradores e frequentadores que a 18 de abril comentem a publicação criada para o efeito na página de Facebook desta instituição alusiva ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com a frase “EU sou MAH!” e acrescentando uma fotografia sua de um momento vivido no Museu de Angra do Heroísmo, em que sentiram ser parte ativa na realização da sua missão de guardião da memória da comunidade, promotor de cultura e centro difusor de conhecimentos e vivências.

O Museu de Santa Maria vai disponibilizar no seu sítio online, uma visita virtual, recorrendo às fotografias dos seus espaços. Este museu, rico em cerâmicas de produção local dispõe ainda de um conjunto de outras cerâmicas que chegaram à ilha por intermédio dos emigrantes da diáspora. Na mostra há destaque para o Talhão para acondicionar o trigo que foi, durante um longo período, sustento da economia da ilha.

O Museu da Graciosa adere à comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com a partilha da visita virtual ao museu.

No Museu do Pico o dia será assinalado com a partilha- no site e nas redes sociais- do documentário do produtor/realizador picoense, residente no Canadá, Bill Moniz, intitulado “A Lenda das Ribeiras”. Também agendada pelo Museu do Pico será a iniciativa “Onde Tudo Começou” que se traduz por uma caminhada até ao Vulcão do Topo a agendar quando for novamente permitida a reunião de grupos de pessoas.

Também o Museu Francisco de Lacerda, na ilha de São Jorge, aderiu às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2020 com a iniciativa “O Património das Manadas - Cultura partilhada” que consiste na produção de um vídeo de toda a arte sacra da Igreja de Santa Bárbara, nas Manadas, e a sua explicação histórica e artística.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi instituído em 18 de Abril de 1982 pelo ICOMOS e aprovado pela UNESCO no ano seguinte. A efeméride pretende aumentar a consciência pública relativamente à diversidade do património e aos esforços necessários para a sua proteção e conservação.