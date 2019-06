Museu leva a Cultura a quatro freguesias para combater exclusão

Projeto "De Fenais a Fenais" usa a Cultura como motor do desenvolvimento local das freguesias rurais e costeiras do Fenais da Luz, Rabo de Peixe, Maia e Fenais da Ajuda, para combater exclusão. Secretaria de Estado da Cultura apoia o projeto.

Usar a Cultura como motor do desenvolvimento local e do combate à exclusão social é o conceito base do projeto que o Museu Carlos Machado está a implementar em quatro freguesias da costa norte da ilha.

Distinguido, em maio, pela Associação Portuguesa de Museologia com o Prémio de Inovação e Criatividade, o projeto “De Fenais a Fenais” do Museu Carlos Machado ganhou ontem mais um aliado: o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) da Secretaria de Estado da Cultura (ver caixa), com o qual a Direção Regional da Cultura assinou um protocolo que, além de enquadrar o apoio técnico e científico que será dado ao Museu na implementação do projeto, irá ajudar a instituição a aceder a fundos comunitários para o efeito.







