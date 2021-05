Museu Francisco Lacerda palco do concerto '4teto Viagem'

Sara Miguel (voz), Marcos Fernandez (guitarra), Roberto Rosa (trompete e fliscorne) e Rui Silva (percussões) irão levar o público numa viagem através da música que passará por vários estilos provenientes de paragens tão distintas como Cabo Verde, Estados Unidos, Brasil ou México, e igualmente pela música açoriana.





De acordo com nota do executivo, '4teto Viagem' procura aproximar novos públicos e familiarizá-los com o espaço do novo Museu de São Jorge, localizado na Rua das Alcaçarias, sobre o porto da Calheta, permitindo o acesso à produção cultural e contribuindo para fortalecer a sua função social, com especial enfoque junto das famílias mais desfavorecidas.





Este é um evento gratuito, sujeito a marcação prévia até dia 17 de maio, através do seguinte contacto telefónico: 295 416 323.