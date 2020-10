Museu do Pico assinala o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja

O Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, uma iniciativa do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja e da Conferência Episcopal Portuguesa, é assinalado desde 2011, a 18 de outubro, Dia de S. Lucas, padroeiro dos artistas.



Com esta efeméride procura-se promover o património cultural e artístico da Igreja em Portugal, bem como potenciar a reflexão e partilha do trabalho desenvolvido pelas dioceses portuguesas, mas também debater novas propostas de atuação, avaliar dificuldades e identificar os principais desafios com que se confrontam.

Esta data tem ainda como objetivo envolver um leque alargado de instituições com atuação na área do património cultural, dentro e fora do contexto eclesial.

A exposição "Ecce Homo – A Devoção de um Povo", esteve patente no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, entre 11 de fevereiro e 21 de junho, tendo encerrado entre 13 de março e 19 de maio devido à pandemia, e foi vista por 5.389 visitantes, nos quais se incluem utentes de Centros de Dia e Misericórdias da ilha do Pico, numa articulação com os serviços locais de Ação Social.

"Ecce Homo – A Devoção de um Povo", organizada em articulação com o Santuário Diocesano do Senhor Santo Cristo dos Milagres e com o Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus Milagroso, apresentou algumas das mais emblemáticas capas que cobrem a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em procissão.

As Festas em Honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se realizam há mais de três séculos na ilha de São Miguel, são uma das maiores manifestações religiosas dos Açores.

Este culto, que ganhou expressão em todas as ilhas do arquipélago e nos espaços da emigração açoriana, mobiliza anualmente milhares de fiéis.