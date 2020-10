Dia 8 de outubro

Museu de Angra do Heroísmo apresenta “Histórias com Pano e Mangas”

O Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, prossegue, quinta-feira, dia 8 de outubro, pelas 13 horas, com a trilogia de visitas orientadas "Venham mais 5!", a realizar mensalmente no âmbito do seu programa de ação socioeducativo.