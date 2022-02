Museu da Horta promove percurso interpretativo pela arqueologia do Porto da Horta

A Direção Regional da Cultura, através do Museu da Horta, promove no dia 20 de agosto, pelas 17h00, a realização da 3.ª edição de “Verão Azul”, um circuito interpretativo subordinado ao tema “Debaixo do Mar - Arqueologia de um Porto Atlântico”, orientado por José Bettencourt.