Museu da Graciosa promove mostra sobre Festas do Senhor Santo Cristo

A Direção Regional da Cultura através do Museu da Graciosa, promove de 7 a 31 de agosto de 2020, no átrio do Museu da Graciosa, uma mostra expositiva de programas de atividades das Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres das Ilha Graciosa da década de 90 do século XX.