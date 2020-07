Museu Carlos Machado exibe espólio de doações da última década

As doações feitas ao Museu Carlos Machado nos últimos 10 anos foram o mote para o tema desta mostra, que pretende também homenagear os doadores e elogiar o ato de dar numa sociedade baseada na troca comercial, no lucro e no consumo, adianta nota.



"Os objetos doados ao museu nos últimos 10 anos gravitam à volta da casa. São, na sua maioria, objetos do quotidiano que se abrem a múltiplas leituras. Por um lado, contam uma história da vida privada, por outro, encerram memórias e cargas afetivas mais ou menos reveladas”, revelou a curadora citada na mesma nota.



“É destas duas dimensões que deriva o seu valor e são elas que incitam o gesto da doação, no intuito de resgatar estes objetos da perda e do esquecimento”, salientou Luísa Cardoso.



A exposição estará patente até ao final do ano e pode ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 10 horas e as 17h30.