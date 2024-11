Município de Vila do Porto prepara protocolo com Alenquer

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto salientou total disponibilidade para dar início a um trabalho concreto que junte as duas autarquias, com a intenção da sua formalização através de um protocolo de geminação.

Bárbara Chaves evidenciou as singularidades da tradição do Divino Espírito Santo da ilha de Santa Maria, demonstrando possibilidades de ações conjuntas e a importância da autarquia surge de uma rede de cidades do Espírito Santo que se está a desenhar a nível nacional e na diáspora.



Citada em nota de imprensa, a autarca lembrou que em abril foi realizada a palestra “Valorização dos Impérios do Divino Espírito Santo de Santa Maria”, onde se deu o mote para lançar o programa de valorização dos Impérios do Divino Espírito Santo de Santa Maria”, que pretende preservar este património cultural imaterial identitário.