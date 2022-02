Município de Vila do Porto hasteou Bandeira Verde Eco XXI

Recorde-se que o galardão Bandeira Verde ECO XXI, é um programa desenvolvido desde 2005 pela Associação Bandeira Azul da Europa, e que visa reconhecer os municípios candidatos pelas boas práticas em prol do desenvolvimento sustentável.





Marcaram presença na cerimónia a vereadora Graça Morais, a equipa do Gabinete de Ambiente da autarquia de Vila do Porto, alunos e docentes da EB1/JI de São Pedro, esta última candidata ao Programa Eco-Escolas, no decorrer do ano letivo 2021/2022, refere nota de imprensa.





Na ocasião, a vereadora Graça Morais, afirmou que “este é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo município em prol da sustentabilidade ambiental, económica e social do concelho”, reconhecendo a importância da envolvência da comunidade escolar no Programa Eco-Escolas.