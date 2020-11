Município da Praia da Vitória reforça medidas de contenção

“Em articulação com a autoridade concelhia de saúde, a Câmara Municipal da Praia da Vitória determinou, até ao final do mês, proceder ao encerramento de todos os parques infantis, parques públicos de exercício físico e zonas lúdicas e de lazer da responsabilidade do município, bem como suspender todas as atividades sociais e culturais previstas e reforçar as ações de desinfeção das áreas e equipamentos públicos”, avançou hoje o presidente da câmara, Tibério Dinis, citado numa nota de imprensa.

Segundo Tibério Dinis, desde março que o município desinfeta espaços e equipamentos públicos, mas vai agora reforçar essa ações de desinfeção em escolas, mercados municipais, máquinas multibanco, bancos de jardim e outros equipamentos de utilização comunitária.

“Estamos numa fase de agravamento da situação epidemiológica e, mantendo articulação com a autoridade concelhia de saúde, o que pretendemos é acautelar a maior segurança possível a todos os praienses. Não há razões para alarmismos, apenas se pede a todos os cidadãos que cumpram com as recomendações e regras emanadas pelas autoridades de saúde, pois só nos protegendo a nós próprios podemos assegurar que protegemos os nossos concidadãos”, salientou.