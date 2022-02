Município da Praia da Vitória cancela eventos e adota teletrabalho

Foi determinado cancelar “os eventos públicos promovidos pelo grupo municipal, especificamente a programação de animação cultural, musical e desportiva, no âmbito da programação alternativa às Festas da Praia 2021”, bem como “as atividades culturais, sociais e desportivas promovidas […] exceto atividades desportivas federadas”, adiantou o município em comunicado de imprensa.

A partir de sexta-feira e até 31 de julho, foi determinada ainda “a adoção do regime de teletrabalho nas atividades e funções em que o mesmo seja exequível”, com a particularidade de poderem ser criados “grupos de trabalho alternando entre si o trabalho presencial e o teletrabalho”.

Devido ao aumento de casos de Covid-19, passa a haver também limitação dos visitantes à capacidade recomendada pelas Autoridades de Saúde, garantindo as regras de distanciamento social”, nos espaços municipais abertos ao público e nos “espaços turísticos geridos pela autarquia”.

O mesmo acontece com “presença de público em eventos culturais e competições desportivas, organizados nas instalações municipais”.

Num despacho assinado pelo presidente da Câmara da Praia da Vitória, Tibério Dinis, mantém-se “o funcionamento dos serviços municipais presencial, particularmente os serviços de atendimento ao público, salvaguardando o cumprimento das normas de segurança definidas pelas Autoridades de Saúde”.

A autarquia justifica a decisão com “a evolução da situação epidemiológica, em particular no concelho da Praia da Vitória”.