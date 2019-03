Município da Madalena doa roupas a vítimas do ciclone Idai

O município da Madalena associou-se ao núcleo local da Cáritas e irá doar quase meia tonelada de roupa para as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique.

As provisões serão transportadas, gratuitamente, no âmbito de uma campanha promovida pelos CTT e Correios de Moçambique até àquele país, que foi devastado há duas semanas por uma forte intempérie que causou cerca de 468 mortos e centenas de milhares de desalojados, de acordo com o governo local.



"Manifestando toda de solidariedade com aquele país irmão, o município da Madalena já procedeu ao envio das 60 embalagens solidárias, fornecidas pelos CTT, equacionando ainda outros meios de apoio ao povo moçambicano, que vê agora no surto de cólera, já confirmado pelas autoridades, a maior ameaça à sua recuperação", refere nota da autarquia.